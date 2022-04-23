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В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор. Похищенное зерно вывезли в Крым

Фото: в Херсонской области оккупанты похитили зерно с элеватора (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты похитили зерно с элеватора в Херсонской области. Его вывезли на территорию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Отмечается, что российские военные опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка. При этом поезд с надписью "зерно" заметили в Крыму. Он выезжал с полуострова через Керченский мост.

Кроме того, подразделение "кадыровцев "захватило предприятие "Агросодружество", которое обрабатывает около 20 тысяч гектаров земли в Геническом районе.

"Действия РФ на оккупированных территориях это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили агротехнику, ее обнаружили в Чечне - на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.

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Война России против УкраиныКрымХерсонская область