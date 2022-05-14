В Херсонской области оккупанты хотят провести "перепись" населения, - Денисова

В частности, жители Генического района начали получать уведомления с призывом обратиться в сельсовет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение.

Также в объявлениях указывается, что это будет касаться только тех, кто имеет местную прописку.

Кроме того, оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая и завершить до конца месяца.

"Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают различные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создания так называемого Крымского федерального округа", - говорится в сообщении.