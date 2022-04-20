ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Херсонщині окупанти готують псевдореферендум на травень, - голова ОВА

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 20 квітня 2022 15:53
На Херсонщині окупанти готують псевдореферендум на травень, - голова ОВА Фото: Геннадій Лагута (Facebook/Геннадій Лагута)
Автор: Антон Федорців

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута поділився інформацією щодо планів російських окупантів із проведення незаконного "референдуму" в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними керівництва області, загарбники зібралися провести псевдореферендум на початку травня. Очільник Херсонської ОВА прогнозує, що "волевиявлення" буде сфальсифіковано.

"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська", – заявив Лагута.

Також голова адміністрації пояснив, із якої причини війська РФ досі не визначилися із окупаційним керівництвом. "Була інформація, що вони мали якогось кандидата, взагалі божевільного. Тому те, що я знаю точно: вже давно б призначили – просто немає кого", – розповів Лагута.

До слова, президент РФ Путін запланував "мобілізувати" мешканців окупованих районів Херсонщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Херсонская ОГА ВС РФ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати