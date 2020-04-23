В Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами и средствами поражения

В Херсонской области правоохранители обнаружили в заброшенном здании схрон с боеприпасами и средствами поражения армейского образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, правоохранители получили сообщение от управления СБУ о том, что в одном из зданий близ села Томарино, Бериславского района может находиться схрон с боеприпасами. Содержимое тайника было изъято и направлено на исследование.

"Во время осмотра полуразрушенного здания правоохранители обнаружили пакет, внутри которого было примерно 400 патронов к автомату, крупнокалиберному пулемету и противотанковому оружию, а также 3 противотанковые и противопехотные мины, граната и два запала", - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном вывозе оружия из зоны проведения операции Объединенных сил. Полиция устанавливает все обстоятельства попадания боеприпасов и средств поражения на территорию области и причастных к обустройству тайника. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в одном из нежилых зданий города Марьинка правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Из тайника были изъяты выстрелы к гранатометам, мины и патроны к стрелковому оружию.