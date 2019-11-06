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В Херсонской области назвали причину мора рыбы

Новости » Общество     06.11.2019 - 15:43
В Херсонской области назвали причину мора рыбы
Фото: мор рыбы в Херсонской области (npu.gov.ua)

Рыба погибла из-за естественных процессов

Массовый мор рыбы в Днепро-Бугском лимане в Херсонской области произошел из-за естественных процессов. Об этом заявил заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, передает "UA: Новости".

По словам Кутищева, массовый мор рыбы в лимане произошел из-за увеличения концентрации аммиака. Он добавил, что выделение аммиака произошло из-за естественных процессов, а не из-за вмешательства человека.

"Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - пояснил ученый.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружили массовый мор рыбы. По приблизительным подсчетам, умерло более 1,5 млн. особей различных видов рыб. По факту массовой гибели рыбы полиция открыла уголовное производство, также были назначены экспертизы воздуха, воды и почвы.

Также РБК-Украина писало, что 9 июня в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку. В результате аварии произошла утечка химикатов и загрязнение воды реки Рось. После инцидента с разливом химикатов в СМИ появилась информация о массовом море рыбы.

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