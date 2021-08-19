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В Херсонской области в море пропали отец и сын: тело ребенка нашли, мужчину еще ищут

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Херсон, Четверг 19 августа 2021 16:40
В Херсонской области в море пропали отец и сын: тело ребенка нашли, мужчину еще ищут Фото: в Херсонской области в море пропали отец и сын (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня днем, 19 августа, в поселке Лазурное Херсонской области отдыхающий из Львова со своим восьмилетним сыном пошли купаться в море и пропали. Спустя некоторое время тело мальчика достали из воды. Мужчину ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Трагедия произошла на острове Джарылгач возле поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области. Отмечается, что во время купания в море на матрасе пропали два человека 1980 и 2013 года рождения отдыхающие из Львова.

Сотрудники Национальной полиции нашли тело ребенка. К поискам мужчины привлекли водолазное подразделение ГСЧС.

Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

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Херсон ГСЧС
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