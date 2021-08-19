В Херсонской области в море пропали отец и сын: тело ребенка нашли, мужчину еще ищут

Сегодня днем, 19 августа, в поселке Лазурное Херсонской области отдыхающий из Львова со своим восьмилетним сыном пошли купаться в море и пропали. Спустя некоторое время тело мальчика достали из воды. Мужчину ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС .

Трагедия произошла на острове Джарылгач возле поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области. Отмечается, что во время купания в море на матрасе пропали два человека 1980 и 2013 года рождения отдыхающие из Львова.

Сотрудники Национальной полиции нашли тело ребенка. К поискам мужчины привлекли водолазное подразделение ГСЧС.

Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 единиц техники ГСЧС.