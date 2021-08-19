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У Херсонській області в морі пропали батько і син: тіло дитини знайшли, чоловіка ще шукають

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Херсон, Четвер 19 серпня 2021 16:40
У Херсонській області в морі пропали батько і син: тіло дитини знайшли, чоловіка ще шукають Фото: у Херсонській області в морі пропали батько і син (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні вдень, 19 серпня, в селищі Лазурне Херсонської області відпочивальник зі Львова зі своїм восьмирічним сином пішли купатися в морі і пропали. Через деякий час тіло хлопчика дістали з води. Чоловіка шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ДСНС.

Трагедія сталася на острові Джарилгач біля селища Лазурне Скадовського району Херсонської області. Відзначається, що під час купання в морі на матраці зникли дві людини 1980 і 2013 року народження відпочивальники зі Львова.

Співробітники Національної поліції знайшли тіло дитини. До пошуків чоловіка залучили водолазний підрозділ ДСНС.

Всього до пошуків залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

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Херсон ДСНС
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