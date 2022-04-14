В Херсонской области мэр Таврийска сложил полномочия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мной написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку. Городской голова Таврийска Николай Ризак", - написал Ризак.

Напомним, что с 1 апреля городской голова Таврийска находился в плену у российских оккупантов.

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