У Херсонській області мер Таврійська склав повноваження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови. Дякую всім за співпрацю та підтримку. Міський голова Таврійська Микола Різак", - написав Різак.

Нагадаємо, що з 1 квітня міський голова Таврійська перебував у полоні російських окупантів.

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