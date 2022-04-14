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У Херсонській області мер Таврійська склав повноваження

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Таврійськ , Четвер 14 квітня 2022 13:38
У Херсонській області мер Таврійська склав повноваження Фото: мер Таврійська Микола Різак (tavriysk ks ua)
Автор: Марія Кучерявець

Міський голова Таврійська Херсонської області Микола Різак заявив про складання повноважень. Причиною він назвав погіршення стану здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови. Дякую всім за співпрацю та підтримку. Міський голова Таврійська Микола Різак", - написав Різак.

Нагадаємо, що з 1 квітня міський голова Таврійська перебував у полоні російських окупантів.

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