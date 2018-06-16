Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Херсонській області вилучили зброю та боєприпаси

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 00:16
Фото: вилучені зброя та боєприпаси (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені зброя та боєприпаси (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили автомат Калашникова, револьвер, протитанкову міну марки ТМ 62М

У Херсонській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України виявили та вилучили у Херсонській області зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що місцевий житель зберігав у власному помешканні військові засоби ураження. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили автомат Калашникова, револьвер, протитанкову міну марки ТМ 62М, близько півсотні набоїв та десять грамів канабісу.

Фото: вилучена зброя
"Вилучені засоби ураження та наркотичну речовину направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.
 

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину за частиною першою ст. 263 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше сьогодні у Слов'янську Донецької області викрили бойовика так званої "Донецької народної республіки" з арсеналом зброї.

Основний етап ядерного роззброєння КНДР завершиться в 2020 році, - Помпео Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів
Теги публікації: оружие, Херсонская область, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся