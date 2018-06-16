У Херсонській області вилучили зброю та боєприпаси

Правоохоронці вилучили автомат Калашникова, револьвер, протитанкову міну марки ТМ 62М

У Херсонській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України виявили та вилучили у Херсонській області зброю та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що місцевий житель зберігав у власному помешканні військові засоби ураження. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили автомат Калашникова, револьвер, протитанкову міну марки ТМ 62М, близько півсотні набоїв та десять грамів канабісу.

Фото: вилучена зброя "Вилучені засоби ураження та наркотичну речовину направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину за частиною першою ст. 263 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше сьогодні у Слов'янську Донецької області викрили бойовика так званої "Донецької народної республіки" з арсеналом зброї.