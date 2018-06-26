В Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое злоумышленников

Для задержания беглецов в области введен в действие план "Перехват"

В Херсонской области в ночь с понедельника на вторник из изолятора временного содержания (ИВС) в райцентре Новотроицкое сбежали двое злоумышленников. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

"Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицкое сбежали двое злоумышленников", - говорится в сообщении.

Так, по данным правоохранителей, мужчины совершили побег, повредив в прогулочном дворе изолятора временного содержания металлические решетки на крыше. Для задержания беглецов пока в области введено в действие план "Перехват".

Фото: сбежавшие из ИВС

Указано, что один из злоумышленников был арестован за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений, а второй - за совершение грабежей и краж.

Полиция просит население о помощи в поиске беглецов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне заключенный, перепрыгнув 4-метровый забор, скрылся на глазах у охраны.