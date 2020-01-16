В Херсонской области готовят проект территориальной обороны с привлечением украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в конце прошлого года во время брифинга глава военного ведомства Андрей Загороднюк анонсировал планы реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Ею оказалась Херсонская область.

Сейчас в области начинается подготовка к проекту.

"Проект по организации территориальной обороны Херсонской области будет проводиться в течение сентября-октября текущего года во время учебного сбора отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ответственным за территориальную оборону Украины назначен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль.

Также РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в следующие пять-десять лет кибероружие вытиснет ядерное оружие в качестве главной угрозы мировой безопасности.