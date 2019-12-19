На юге Украины реализуют проект территориальной обороны

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Территориальная оборона является важным элементом сдерживания возможной эскалации российской агрессии

Министерство обороны Украины планирует в 2020 году реализовать проект по организации территориальной обороны в одной из областей на юге страны. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Загороднюка, на данный момент Минобороны проводит подготовительные работы для реализации проекта.

"В следующем году планируем реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Мы предпочитаем учесть модели, которые уже работают. Речь не идет о клонировании какой-то определенной модели, потому что это невозможно в силу разных контекстах, но многое мы возьмем от наших партнеров", - заявил министр обороны.

В министерстве отметили, что территориальная оборона является важным элементом сдерживания возможной эскалации российской агрессии.

"Ее философия заключается в том, что каждый гражданин имеет право, а не обязанность вооруженной защиты своей родины", - сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук.

Напомним, ранее сообщалось, что ответственным за территориальную оборону Украины назначен первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль.

Также РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в следующие пять-десять лет кибероружие вытиснет ядерное оружие в качестве главной угрозы мировой безопасности.