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В Херсонской области горит машинный завод, где базировались оккупанты

Фото: в Херсонской области горит машинный завод, где базировались оккупанты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Бериславе (Херсонская область) горит машинный завод. В районе пожара поднимается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод. Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах сообщают, что в районе завода был "прилет".

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Херсоне и некоторых районах области снова пропал свет. Также жители жалуются на отсутствие водоснабжения.

Как стало известно сегодня утром, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

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