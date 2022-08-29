В Херсонской области горит машинный завод, где базировались оккупанты

"В оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод. Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов", - написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах сообщают, что в районе завода был "прилет".