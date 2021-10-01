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У Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень

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Херсонська область, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:14
У Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень Фото: у Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці запобігли замовному вбивству фермера в Херсонській області. Його планував "ліквідувати" конкурент за 40 тисяч доларів (понад 1 млн гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер.

"Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні", - розповіли в поліції.

Однак виконавець, за інформацією правоохоронців, повідомив про наміри фермера співробітників СБУ.

Після чого силовики затримали організатора під час передачі ним "останнього траншу "винагороди".

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Фото: у Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Херсонская область
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