Правоохоронці запобігли замовному вбивству фермера в Херсонській області. Його планував "ліквідувати" конкурент за 40 тисяч доларів (понад 1 млн гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер.

"Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні", - розповіли в поліції.

Однак виконавець, за інформацією правоохоронців, повідомив про наміри фермера співробітників СБУ.

Після чого силовики затримали організатора під час передачі ним "останнього траншу "винагороди".

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Фото: у Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за 1 млн гривень (ssu.gov.ua)