UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсонской области будут эвакуировать часть населения, - глава ОГА

Автор: Каролина Гайдук

Глава обласной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов Новокаховского района - Козацкое и Веселое. Граждане отправятся в Новую Каховку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Херсонского горожского совета.

По словам Лагуты, через зеленый коридор пройдет 6 автобусов с мирными жителями.

"Первые 30 человек самостоятельно прибыли пешком в ГЭС, оттуда их перенаправили в Новую Каховку. Часть людей поселились у родственников и друзей, другие – в общежитиях заведений профтехобразования", - отметил чиновник.

Как отмечается, в настоящее время ведутся переговоры по эвакуации жителей Тягинки, где продолжаются боевые действия. В частности, решается вопрос, куда именно будем вывозить людей - в Херсон или Берислав.Фото: в Херсонской области будут эвакуировать часть населения

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это специальной операцией. Ряд городов подверглись ракетным ударам. В разных местах страны происходят бои. Войска РФ атаковали со стороны Донбасса, Крыма, российской и белорусской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьХерсонская ОГА