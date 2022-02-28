У Херсонській області евакуюватимуть частину населення, - голова ОДА

Голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив про евакуацію мешканців двох населених пунктів Новокахівського району - Козацьке та Веселе. Громадяни вирушать до Нової Каховки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Херсонської міської ради.
За словами Лагути, через зелений коридор пройде 6 автобусів із мирними жителями.
"Перші 30 осіб самостійно прибули пішки до ГЕС, звідти їх перенаправили до Нової Каховки. Частина людей оселилися у родичів та друзів, інші – у гуртожитках закладів профтехосвіти", - зазначив чиновник.
Як зазначається, наразі ведуться переговори щодо евакуації мешканців Тягинки, де продовжуються бойові дії. Зокрема, вирішується питання, куди саме вивозитимемо людей - до Херсона чи Берислава.
Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, назвавши це спеціальною операцією. Ряд міст зазнали ракетних ударів. У різних місцях країни відбуваються бої. Війська РФ атакували з боку Донбасу, Криму, російського та білоруського кордону.