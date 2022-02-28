У Херсонській області евакуюватимуть частину населення, - голова ОДА

Голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив про евакуацію мешканців двох населених пунктів Новокахівського району - Козацьке та Веселе. Громадяни вирушать до Нової Каховки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Херсонської міської ради .

За словами Лагути, через зелений коридор пройде 6 автобусів із мирними жителями.

"Перші 30 осіб самостійно прибули пішки до ГЕС, звідти їх перенаправили до Нової Каховки. Частина людей оселилися у родичів та друзів, інші – у гуртожитках закладів профтехосвіти", - зазначив чиновник.

Як зазначається, наразі ведуться переговори щодо евакуації мешканців Тягинки, де продовжуються бойові дії. Зокрема, вирішується питання, куди саме вивозитимемо людей - до Херсона чи Берислава. Фото: в Херсонській області евакуюватимуть частину населення