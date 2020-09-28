В Херсонской области банда украла деньги со счетов 100 иностранцев

Киберполиция разоблачила банду, которая крала деньги с банковских счетов иностранцев. Все участники группировки из Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Злоумышленники в телефонных разговорах представлялись представителями банка, узнавали реквизиты счетов и прочие персональные данные иностранцев. Дальше они отправляли им на электронную почту письмо с ссылкой на "вирус", который давал участникам банды доступ к деньгам на счетах.

Правоохранители выяснили, что преступники разработали вредоносное программное обеспечение, позволявшее завладевать деньгами с банковских счетов.

Банда, которая состояла из пяти жителей Херсонской области в возрасте от 22 до 27 лет, украла деньги со счетов около 100 граждан стран Восточной Европы. В целом они завладели суммой в более чем 20 тысяч долларов.

Полиция обыскала фигурантов дела по местам их жительства и изъяла вещевые доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

На прошлой неделе сообщалось, что в Днепропетровской области банда взорвала банкомат и пыталась завладеть миллионом гривен.

Сегодня РБК-Украина писало, что в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за отказа в пенсии.