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В Днепропетровской области подорвали банкомат и украли почти миллион гривен

Днепропетровская область, Пятница 25 сентября 2020 17:00
В Днепропетровской области подорвали банкомат и украли почти миллион гривен
Фото: банкомат (itc.ua)
Автор: РБК-Украина

В Новомосковском районе Днепропетровской области четверо мужчин подорвали банкомат и украли из него почти миллион гривен. Во время задержания преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль КОРД.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Полиция Сумской области уведомила правоохранителей Днепропетровщины, что готовится подрыв банкомата в Новомосковском районе.

Полицейским удалось задержать злоумышленников сразу после преступления, в ходе которого они подорвали банкомат и изъяли оттуда кассеты с деньгами.

В ходе преследования преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль спецподразделения КОРД. В итоге удалось заблокировать автомобиль беглецов и задержать четверых мужчин - троих жителей Сум и один из Каменского района возрастом от 34 до 49 лет.

При задержании у них изъяли кассеты банкомата с деньгами на общую сумму почти в миллион гривен. Выяснилось также, что после подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW возле поселка рядом с местом преступления, а на другом авто собирались бежать.

Открыто расследование по ч.5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Проверяется причастность задержанных к подобным преступлениям.

Сегодня сообщалось, что в центре Харькова напали на женщину и угнали ее авто.

Кроме того, во Львовской области мужчина напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы.

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