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В Херсонской области 9-летний ребенок из ружья ранил бабушку: что грозит его родителям

Автор: РБК-Украина

В Херсонской области 9-летний ребенок из ружья ранил свою 60-летнюю бабушку. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, правоохранители установили, что парень утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Женщина завела внука в летнюю кухню, где малолетний нашел за холодильником дедову пневматическую винтовку.

Парень стал ее рассматривать и случайно нажал курок. Оружие оказалось заряженным, раздался выстрел и шарик попал бабушке в мягкие ткани у шеи.

Жизни и здоровью женщины угрозы нет. Она написала заявление с просьбой не проводить расследование.

Однако сейчас решается вопрос о подготовке в отношении родителей парня административных материалов и привлечении их к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Ранее в Первомайском районе Николаевской области пьяный охотник случайно выстрелил в девятилетнюю девочку.

Напомним, во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двум лесничим.

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