В Херсонской области 9-летний ребенок из ружья ранил бабушку: что грозит его родителям

В Херсонской области 9-летний ребенок из ружья ранил свою 60-летнюю бабушку. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Так, правоохранители установили, что парень утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Женщина завела внука в летнюю кухню, где малолетний нашел за холодильником дедову пневматическую винтовку.
Парень стал ее рассматривать и случайно нажал курок. Оружие оказалось заряженным, раздался выстрел и шарик попал бабушке в мягкие ткани у шеи.
Жизни и здоровью женщины угрозы нет. Она написала заявление с просьбой не проводить расследование.
Однако сейчас решается вопрос о подготовке в отношении родителей парня административных материалов и привлечении их к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".
Ранее в Первомайском районе Николаевской области пьяный охотник случайно выстрелил в девятилетнюю девочку.
Напомним, во Львовской области правоохранители зафиксировали незаконную вырубку леса. Во время ее документирования неизвестный стрелял из ружья по полицейскому и двум лесничим.