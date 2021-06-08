У Херсонській області 9-річний хлопець із рушниці поранив бабусю: що загрожує його батькам

Так, правоохоронці встановили, що хлопець вранці прийшов в гості до своїх дідуся та бабусі. Жінка завела онука до літньої кухні, де малолітній знайшов за холодильником дідову пневматичну гвинтівку.

Хлопець став її розглядати та випадково натиснув курок. Зброя виявилася зарядженою, роздався постріл і кулька влучила бабусі у м’які тканини біля шиї.

Життю та здоров’ю жінки загрози немає. Вона написала заяву з проханням не проводити розслідування.

Однак наразі вирішується питання про підготовку відносно батьків хлопця адміністративних матеріалів і притягнення їх до відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".