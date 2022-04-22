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В Херсонской и Николаевской областях ситуация остается напряженной, - ОК "Юг"

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Пятница 22 апреля 2022 02:17
В Херсонской и Николаевской областях ситуация остается напряженной, - ОК "Юг" Фото: Херсон (facebook.com/Елена Краснокутская)
Автор: Роман Мирончук

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на конец 21 апреля. По их данным, в Херсонской и Николаевской областях ситуация остается стабильно напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Запланированный на сегодняшний день "зеленый коридор" из оккупированных сел из Херсонской в Днепропетровскую область не сработал.

Оккупанты не сдержали договоренностей, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпосту. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел.

Противник продолжает искать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. ВСУ отразили две атаки оккупантов при попытке продвинуться в админграницу с Николаевской областью. После того как захватчики понесли потери, они отступили.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями за день нанесено поражение 15 целей противника.

Потери врага на южном оборонном рубеже в эти сутки составляют 51 солдат и 14 единиц техники. Захватчики остались без очередного танка Т-72, без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на 9 единиц бронированной и 3 автомобильные техники.

"В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота. Их расположение красноречиво свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В Одесской области нейтрализован центр пророссийского общественного объединения, у которого была цель расшатать ситуацию на юге.

Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.

Напомним, США считают заявления Путина и Шойгу по захвату Мариуполя дезинформацией.

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