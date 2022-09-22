На Херсонському напрямку у будівлю з "кадирівцями" прилетіли ракети, - Арестович
На Херсонському напрямку по будівлі, в якій перебували "кадирівці", було завдано ракетного удару. Десятки ворожих солдатів загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"На Херсонському напрямку доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня - ред.) з ними трапилося лихо. Прямо в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато всяких ракет", - розповів Арестович.
За його словами, понад 40 ворожих солдат було ліквідовано. При цьому ще 30 - отримали поранення, їх госпіталізували.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 вересня в "готелі" окупантів, який знаходиться у Сватовому (Луганська область) пролунав сильний вибух. Внаслідок цього загинули сотні ворожих солдатів.
Також ми писали, що українські захисники за 21 вересня ліквідували ще 400 російських окупантів.
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