На Херсонському напрямку у будівлю з "кадирівцями" прилетіли ракети, - Арестович

На Херсонському напрямку по будівлі, в якій перебували "кадирівці", було завдано ракетного удару. Десятки ворожих солдатів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"На Херсонському напрямку доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня - ред.) з ними трапилося лихо. Прямо в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато всяких ракет", - розповів Арестович.

За його словами, понад 40 ворожих солдат було ліквідовано. При цьому ще 30 - отримали поранення, їх госпіталізували.