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В Херсонском облсовете заявили об ударах по россиянам в Новой Каховке

Иллюстративное фото: в Херсонском облсовете заявили об ударах по россиянам в Новой Каховке (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 21 августа, украинские военные нанесли удары по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Вчера - Чернобаевка, прямо сейчас - Новая Каховка. Уже приятна закономерность в прилетах по позициям россиян", - написал Хлань.

По его словам, для оккупантов больше нет безопасного места в Херсонской области.

Напомним, ранее Хлань заявил, что в Херсонской области, в районе Чернобаевки, ВСУ ликвидировали российский склад боеприпасов.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьНовая КаховкаВойна России против Украины