В Херсонський порт зайшло судно російської компанії, що знаходиться під санкціями РНБО

СБУ виявила та задокументувала судно, що належить російській компанії

В Херсонський морський торговельний порт сьогодні, 10 серпня, зайшло судно Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії, яка знаходиться в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Про це написав на своїй сторінці в Facebook постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

За його словами, співробітники Служби безпеки України (СБУ) зафіксували в Херсонському морському торговому порту судно російської компанії, яка перебуває під санкціями РНБО.

"Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, в свою чергу, є в санкційному списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Упевнений також що на цей раз справу нікому розвалити не вдастся", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Військово-політичне керівництво Росії розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.