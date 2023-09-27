У Херсонській ОВА закликали евакуюватися мешканців лівобережжя

Він зазначив, що поки наші захисники докладають надлюдські зусилля, аби звільнити окуповану частину області від російської тиранії, жителі лівого берега мають подбати про власну безпеку та своїх рідних.

"Для російської армії ви - "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тому, будь ласка, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінію вогню, або евакуюйтеся на підконтрольну територію", - наголосив Прокудін.

Одразу після виїзду з окупованої території необхідно зателефонувати до контактного центру області: 0 800 101 102.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Зазначимо, що лівобережжя Херсонської області досі окуповане російськими військами.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели рейд на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

Колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові виконували деякі завдання в районі лівого берега Херсонської області. Наразі триває певна робота, але захисникам потрібна інформаційна тиша.