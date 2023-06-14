UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській ОВА показали, як виглядає затоплене селище Калинівське

Фото: затоплення в Херсонській області (t.me/khersonskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Через збільшення рівня води в річці Інгулець населений пункт Калинівське в Херсонській області затопило. У самому селищі під водою залишається з два десятки житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Попри те, що з 10 червня рівень води постійно знижується, під водою в Калинівському досі залишається близько двох десятків житлових будинків.

Фото: так сьогодні виглядає Калинівське з висоти пташиного польоту. (t.me/khersonskaODA)

У селищі продовжуються роботи з ліквідації наслідків підтоплення: минулої доби рятувальники відкачали воду з 5 будинків, ще 14 - обстежили.

"Роботи продовжуються", - повідомили в ОВА.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Наразі в Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХерсонська область