Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Фото: Херсонский облсовет (khor.gov.ua)

Депутаты проголосовали за лишение русского языка статуса регионального

Депутаты Херсонского областного совета сегодня, 14 декабря, проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОГА.

Сегодня на XXII сессии областного совета VII созыва депутаты поддержали предложение, которое внес депутат областного совета Дмитрий Бутрий, относительно отмены решения о региональном русском языке.

Как сообщает пресс-служба ОГА, решение принято руководствуясь статьями 10, 92 Конституции Украины, статьями 43,59 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года № 2-р / 2018.

Напомним, вчера Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка.

Согласно решению Харьковского облсовета от 6 декабря текущего года, признается утратившим силу решение "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области закона Украины "Об основах государственной языковой политики", которым 30 августа 2012 года в Харьковской области был введен статус регионального языка для русского. Решение предполагало введения двуязычия в работах региональных органов власти.

Отметим, в июле Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.