В Харьковской области отменили региональный статус русского языка

Иллюстративное фото (lenta kharkiv ua)

Харьковский облсовет признала устаревшим решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МГ "Объектив".

Как сообщается, согласно решению Харьковского облсовета от 6 декабря текущего года, признается утратившим силу решение "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", которым 30 августа 2012 года в Харьковской области был введен статус регионального языка для русского. Решение предполагало введения двуязычия в работах региональных органов власти.

"Установить, что на территории Харьковской области печатная продукция служебного и прикладного использования (бланки, формы, квитанции, билеты и т.д.), которая распространяется органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, может публиковаться на государственном и русском языках...Предложить местным советам области принять меры по развитию, использованию и защите русского языка как регионального в Харьковской области", - говорится в решении Харьковского облсовета, которое признано устаревшим.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2012 году Харьковский городской совет принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. За принятие такого решения проголосовали 76 депутатов из 80 присутствующих.

Отметим, в июле Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.