Херсонська облрада позбавила російську мову статусу регіональної

Фото: Херсонська облрада (khor.gov.ua)

Депутати проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної

Депутати Херсонської обласної ради сьогодні, 14 грудня, проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОДА.

Сьогодні на XXII сесії обласної ради VII скликання депутати підтримали пропозицію, яку вніс депутат обласної ради Дмитро Бутрій, щодо скасування рішення про регіональну російську мову.

Як повідомляє прес-служба ОДА, рішення прийнято керуючись статтями 10, 92 Конституції України, статтями 43,59 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року № 2-р / 2018.

Нагадаємо, вчора Харківська облрада скасував регіональний статус російської мови.

Згідно з рішенням Харківської облради від 6 грудня поточного року, визнається таким, що втратив чинність рішення "Про першочергові заходи щодо виконання в Харківській області закону України "Про засади державної мовної політики", яким 30 серпня 2012 року в Харківській області було введено статус регіональної для російської мови. Рішення передбачало запровадження двомовності в роботах регіональних органів влади.

Відзначимо, в липні Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.