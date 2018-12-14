ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Херсонська облрада позбавила російську мову статусу регіональної

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 19:32
Херсонська облрада позбавила російську мову статусу регіональної
Фото: Херсонська облрада (khor.gov.ua)

Депутати проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної

Депутати Херсонської обласної ради сьогодні, 14 грудня, проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОДА.

Сьогодні на XXII сесії обласної ради VII скликання депутати підтримали пропозицію, яку вніс депутат обласної ради Дмитро Бутрій, щодо скасування рішення про регіональну російську мову.

Як повідомляє прес-служба ОДА, рішення прийнято керуючись статтями 10, 92 Конституції України, статтями 43,59 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року № 2-р / 2018.

Нагадаємо, вчора Харківська облрада скасував регіональний статус російської мови.

Згідно з рішенням Харківської облради від 6 грудня поточного року, визнається таким, що втратив чинність рішення "Про першочергові заходи щодо виконання в Харківській області закону України "Про засади державної мовної політики", яким 30 серпня 2012 року в Харківській області було введено статус регіональної для російської мови. Рішення передбачало запровадження двомовності в роботах регіональних органів влади.

Відзначимо, в липні Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

У Херсоні СБУ викрила на хабарі начальника Держгеокадастру Суд обрав запобіжні заходи замовнику і виконавцю нападу на екс-депутата Херсонської облради
Новини України Херсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся