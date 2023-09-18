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У Херсонській області змінили тривалість комендантської години

Ілюстративне фото:у Херсонській області змінили тривалість комендантської години (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Комендантська година у Херсонській області триватиме з 20:00 до 6:00. Вона почне діяти з 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Як розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, комендантську годину синхронізували зі світловим днем. До цього вона тривала щодня з 21:00 до 05:00.

Варто зауважити, що під час дії комендантської години пересуватися та знаходитися на вулицях населених пунктів суворо заборонено.

Зауважимо, що раніше рада оборони Херсонської області ухвалила рішення про проведення обов'язкової евакуації для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів у регіоні.

Обстріли Херсонської області

Частину Херсонської області було звільнено українськими військами восени минулого року. Але попри це звільнені населені пункти регіону, російські війська продовжують обстрілювати з артилерії.

Після опівночі російські війська обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Снаряди атакували будинок, загинув 6-річний хлопчик, поранений його 13-річний брат та ще троє дорослих.

Також вчора російські терористи зранку обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.

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ХерсонКомендантська годинаВійна Росії проти України