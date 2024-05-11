У Херсонській області збили два російські дрони-розвідники та ударний "Ланцет"

Обстріли України

Росія майже щодня атакує Україну ударними дронами, а також з певною періодичністю здійснює масовані атаки з застосування ракет різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла. На щастя, енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, світло для населення не вимикали.

Проте в Україні діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

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