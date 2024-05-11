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У Херсонській області збили два російські дрони-розвідники та ударний "Ланцет"

Фото: у Херсонській області за добу збили три російські дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за добу збили три російські безпілотники у Херсонській області. Два з них - дрони-розвідники та ще один - ударний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Як зазначається, протиповітряною обороною півдня України у Херсонській області знищено три ворожі дрони - розвідувальні Supercam, ZALA та ударний "Ланцет".

Додамо, що частина Херсонської області окупована російськими військами. Восени 2022 року українські захисники провели контрнаступ на півдні та звільнили правобережну частину регіону, але лівобережна частина - досі окупована.

Українські воїни утримують плацдарм на лівобережжі у районі населеного пункту Кринки. За даними Генштабу ЗСУ, за добу росіяни провели там одну спробу штурму.

 

Обстріли України

Росія майже щодня атакує Україну ударними дронами, а також з певною періодичністю здійснює масовані атаки з застосування ракет різних типів. Так, в ніч на 8 травня окупанти вчергове вдарили по енергетичних об'єктах України у шести областях.

Після останньої масованої атаки українців попередили про можливі відключення світла. На щастя, енергетична ситуація в Україні стабілізувалася, світло для населення не вимикали.

Проте в Україні діють обмеження для бізнесу та приватного сектора.

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