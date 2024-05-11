В Херсонской области сбили два российских дрона-разведчика и ударный "Ланцет"

Обстрелы Украины

Россия почти каждый день атакует Украину ударными дронами, а также с определенной периодичностью совершает массированные атаки с применением ракет разных типов. Так, в ночь на 8 мая оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины в шести областях.

После последней массированной атаки украинцев предупредили о возможных отключениях света. К счастью, энергетическая ситуация в Украине стабилизировалась, свет для населения не выключали.

Однако в Украине действуют ограничения для бизнеса и частного сектора.

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