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В Херсонской области сбили два российских дрона-разведчика и ударный "Ланцет"

Фото: в Херсонской области за сутки сбили три российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за сутки сбили три российских беспилотника в Херсонской области. Два из них - дроны-разведчики и еще один - ударный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Как отмечается, противовоздушной обороной юга Украины в Херсонской области уничтожены три вражеских дрона - разведывательные Supercam, ZALA и ударный "Ланцет".

Добавим, что часть Херсонской области оккупирована российскими войсками. Осенью 2022 года украинские защитники провели контрнаступление на юге и освободили правобережную часть региона, но левобережная часть до сих пор оккупирована.

Украинские воины удерживают плацдарм на левобережье в районе населенного пункта Крынки. По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне провели там одну попытку штурма.

 

Обстрелы Украины

Россия почти каждый день атакует Украину ударными дронами, а также с определенной периодичностью совершает массированные атаки с применением ракет разных типов. Так, в ночь на 8 мая оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины в шести областях.

После последней массированной атаки украинцев предупредили о возможных отключениях света. К счастью, энергетическая ситуация в Украине стабилизировалась, свет для населения не выключали.

Однако в Украине действуют ограничения для бизнеса и частного сектора.

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