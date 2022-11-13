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У Херсонській області заборонили користуватися водним транспортом: що відомо

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Херсонська область, Неділя 13 листопада 2022 14:09
У Херсонській області заборонили користуватися водним транспортом: що відомо Ілюстративне фото: у Херсонській області заборонили користуватися водним транспортом (armyinform)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям заборонили користуватися водним транспортом у Херсонській області на п'ять днів - з 13 по 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Херсонської обласної військової адміністрації.

"Заборонити з 13 по 18 листопада 2022 року включно користуватися всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах Херсонської області", - сказано у ньому.

Повідомляється, що заборону вводять задля безпеки громадян на водних об'єктах.

Нагадаємо, що 11 листопада в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ заходять у місто, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимира Зеленського зазначив ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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