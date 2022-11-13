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У Херсонській області вже виявили понад 400 воєнних злочинів РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що слідчими задокументовано всі, без винятку, воєнні злочини, які залишила, відступаючи, російська армія на цих територіях.

"Виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. У Херсонській області російська армія залишила по собі такі самі звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти", - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно понесе відповідальність, а стабільність і правопорядок буде забезпечено у звільнених 226 населених пунктах області, де мешкають понад 100 тисяч жителів.

РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, водопостачання, тепло й електрику.

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Володимир Зеленський