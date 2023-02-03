У Херсонській області виявили ще двох жінок, які допомагали РФ проводити "референдум"

Правоохоронці виявили ще двох жінок у Херсонській області, які допомагали окупанти проводити незаконний "референдум". Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Підозрювані брали участь у роботі так званої "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та "приєднання" до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що з 23 по 27 вересня жінки у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з "бюлетенями" та "урною", закликаючи місцевих брати участь у незаконному "голосуванні".
"Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені військовим РФ, за що отримали "винагороду" у рублях", - додали правоохоронці.
Жінкам повідомили про підозри у колабораційній діяльності, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, що під час окупації частини територій Херсонської області жінка почала співпрацювати з представниками РФ та очолила "дільничну виборчу комісію". Після деокупації її затримали та засудили на 5 років тюрми.
Також правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".
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