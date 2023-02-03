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У Херсонській області виявили ще двох жінок, які допомагали РФ проводити "референдум"

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Херсонська область, П'ятниця 03 лютого 2023 16:28
У Херсонській області виявили ще двох жінок, які допомагали РФ проводити "референдум" Фото: У Херсонській області виявили ще двох жінок, які допомагали проводити "референдум" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили ще двох жінок у Херсонській області, які допомагали окупанти проводити незаконний "референдум". Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Підозрювані брали участь у роботі так званої "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та "приєднання" до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що з 23 по 27 вересня жінки у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з "бюлетенями" та "урною", закликаючи місцевих брати участь у незаконному "голосуванні".

"Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені військовим РФ, за що отримали "винагороду" у рублях", - додали правоохоронці.

Жінкам повідомили про підозри у колабораційній діяльності, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що під час окупації частини територій Херсонської області жінка почала співпрацювати з представниками РФ та очолила "дільничну виборчу комісію". Після деокупації її затримали та засудили на 5 років тюрми.

Також правоохоронці затримали трьох осіб у Херсонській області, оскільки під час окупації частини регіону вони допомагали проводити "референдум". Колаборанти погрожували розстрілом особам, які відмовлялись поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

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