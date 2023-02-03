В Херсонской области обнаружили еще двух женщин, помогавших РФ проводить "референдум"
Правоохранители обнаружили еще две женщины в Херсонской области, которые помогали оккупанты проводить незаконный "референдум". Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"Подозреваемые принимали участие в работе так называемой "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и "присоединения" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что с 23 по 27 сентября женщины в сопровождении вооруженных представителей РФ ходили по домам местных жителей с "бюллетенями" и "урной", призывая местных участвовать в незаконном "голосовании".
"По завершении псевдоволеизъявления они передали бюллетени военным РФ, за что получили "вознаграждение" в рублях", - добавили правоохранители.
Женщинам сообщили о подозрениях в коллаборационной деятельности, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, что во время оккупации части территорий Херсонской области женщина начала сотрудничать с представителями РФ и возглавила "участковую избирательную комиссию". После деоккупации ее задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.
Также правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".
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