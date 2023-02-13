UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області відремонтували залізницю після обстрілу РФ

Фото: У Херсонській області відновили залізницю після обстрілу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок,13 лютого, у Херсонській області відновили залізничне полотно, яке нещодавно постраждало від обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Роботи по відновленню залізничного полотна після обстрілів у Херсонській області завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух за графіком буде поновлено вже завтра.

"Дякуємо всім залізничникам за активну роботу та представникам Херсонської та Миколаївської ОВА за допомогу", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв.

В ніч на 13 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. На той момент в області не оголошували повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХерсонська областьМиколаївська областьВійна в Україні