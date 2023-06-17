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В Херсонській області цивільний підірвався на міні

Фото: в Херсонській області цивільний підірвався на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Борозенське Херсонської області цивільний підірвався на російській міні під час виконання польових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла - обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан - задовільний", - пише пресслужба.

ОВА закликає не відвідувати території, які ще не були обстежені саперами. Найбільше російських мін у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.

Наприклад, відповідно до інформації Херсонської ОВА, минулої доби, 16 червня, окупанти обстріляли мирні населені пункти регіону. Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та безпілотників.

"По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області", - додає ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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