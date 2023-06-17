В Херсонській області цивільний підірвався на міні

"Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла - обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан - задовільний", - пише пресслужба.

ОВА закликає не відвідувати території, які ще не були обстежені саперами. Найбільше російських мін у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.

Наприклад, відповідно до інформації Херсонської ОВА, минулої доби, 16 червня, окупанти обстріляли мирні населені пункти регіону. Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та безпілотників.

"По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області", - додає ОВА.