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В Херсонській області цивільний підірвався на російській міні

Фото: в Херсонській області цивільний підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обличчя. Постраждалого госпіталізували до лікарні в місті Апостолове. Наразі йому надають необхідну допомогу.

"Вкотре нагадуємо про важливість дотримання правил мінної безпеки! Лісосмуга, ґрунтова дорога, поле, берег водойми - це все потенційно заміновані обʼєкти. Тому пересуватися там небезпечно", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в селі Лукянці в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці.

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