У Херсонській області троє людей загинули, підірвавшись на російських мінах

Троє людей загинули у Херсонській області у вівторок, 29 серпня. Причиною цього стала російська вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, у полі поблизу Новопетрівки здетонував вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху загинув 43-річний тракторист.

Також у полі поблизу села Садове на російські міні підірвалися двоє чоловіків 51 та 28 років. На жаль, постраждалі отримали смертельні поранення.

"Памʼятайте, що мінна небезпека у Херсонській області надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери", - попередив очільник ОВА.

Замінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Найбільш забрудненими областями залишаються Запорізька, Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Сумська та Київська області.

Так, вчора, 28 серпня, у Чернігівській області авто наїхало на ворожу міну. Внаслідок інциденту загинули двоє дорослих, дві дитини отримали поранення. Їх госпіталізували.

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