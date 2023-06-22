ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області тракторист підірвався на вибухівці

Новость на русском →
Херсонська область , Четвер 22 червня 2023 22:00
У Херсонській області тракторист підірвався на вибухівці Фото: у Херсонській області тракторист підірвався на вибухівці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Калинівське в Херсонської області під час польових робіт тракторист підірвався на вибухівці. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"У селі Калинівське під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист", - йдеться в повідомленні.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг. Його госпіталізували, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

"Нагадуємо про необхідність дотримання правил мінної безпеки! На територіях, котрі ще не обстежили сапери, знаходитися вкрай небезпечно! Там може залишатися російська вибухівка", - наголосили в ОВА.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters
ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку