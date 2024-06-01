У Херсонській області стався "приліт" по місцю базування окупантів

"Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів", - йдеться в його публікації в мережі сьогодні ввечері, 1 червня.

Також зазначається, що внаслідок "прильоту" на ураженому об'єкті в населеному пункті сталися детонація та сильна пожежа.

Андрющенко оприлюднив фото про нічну "бавовну" у Малокаховці, що розташована у Каховському районі Херсонської області недалеко від річки Дніпро. На світлині можна побачити стовп густого диму, вірогідно, через пожежу після ураження ворожого об'єкта.

Довідка: зазначимо, що це село розташоване за 88 км від Херсону, та за 5 км від районного центру, на лівому березі Каховського водосховища. Найближча залізнична станція до нього - Каховка, за 4 км.

Додамо, що Малокаховка була окупована російськими загарбниками у перший день широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.

Попри те, що ворог досі зберігає контроль над населеним пунктом, фіксувалися випадки, коли окупанти завдавали по ньому ударів. Так, наприклад, у січні минулого року ворожа армія обстріляла село з місцевих лісів, а у травні поточного року загарбники вчергове здійснили мінометний обстріл по Малокаховці.