UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області стався "приліт" по місцю базування окупантів

Ілюстративне фото: базу російських окупантів уражено у селі в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому селі Малокаховка Херсонської області було уражено місце базування російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів", - йдеться в його публікації в мережі сьогодні ввечері, 1 червня.

Також зазначається, що внаслідок "прильоту" на ураженому об'єкті в населеному пункті сталися детонація та сильна пожежа. 

Андрющенко оприлюднив фото про нічну "бавовну" у Малокаховці, що розташована у Каховському районі Херсонської області недалеко від річки Дніпро. На світлині можна побачити стовп густого диму, вірогідно, через пожежу після ураження ворожого об'єкта.

Довідка: зазначимо, що це село розташоване за 88 км від Херсону, та за 5 км від районного центру, на лівому березі Каховського водосховища. Найближча залізнична станція до нього - Каховка, за 4 км.

Додамо, що Малокаховка була окупована російськими загарбниками у перший день широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.

Попри те, що ворог досі зберігає контроль над населеним пунктом, фіксувалися випадки, коли окупанти завдавали по ньому ударів. Так, наприклад, у січні минулого року ворожа армія обстріляла село з місцевих лісів, а у травні поточного року загарбники вчергове здійснили мінометний обстріл по Малокаховці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні