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У Херсонській області у штабі окупантів знайшли "військову форму" для дітей (фото)

Фото: СБУ виявила штаб окупантів у звільненій частині Херсонської області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області виявили колишній штаб окупантів. У ньому знайшли партію "військової форми" для дітей та інші товари для підкупу мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Штаб росіян СБУ виявила у звільненому селі Новоолександрівка. Окупанти використовували сільську раду як базу для проведення "референдуму".

У приміщення знайшли мілітаристичний дитячий одяг, який копіює форму російських військ. Такими "подарунками" та безкоштовними харчами окупанти хотіли підкупити жителів для голосування на фейковому волевиявленні.

Коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій. Схиливши до співпраці двох колаборантів, окупанти відправили їх та автоматчиків проводити побудинковий обхід. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за".

СБУ отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта.

Фото: СБУ виявила штаб окупантів у звільненій частині Херсонської області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила у Херсонській області депутата-колаборанта, який допомагав ворогу.

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Служба безпеки УкраїниХерсонська областьколаборант