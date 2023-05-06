У Херсонській області сапери потрапили під обстріл: шестеро загиблих, є поранені

"Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл", - заявили в ДСНС.

Фото: сапери потрапили під ворожий обстріл (t.me/dsns_telegram)

За їх даними, в результаті ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС та поранено ще двох людей, з них одна жінка фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано. Техніку знищено.

"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", - наголосили в службі.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.