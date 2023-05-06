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У Херсонській області сапери потрапили під обстріл: шестеро загиблих, є поранені

Фото: сапери потрапили під ворожий обстріл (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, в Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. В результаті російської атаки шестеро спеціалістів загинули, ще двоє людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл", - заявили в ДСНС.

Фото: сапери потрапили під ворожий обстріл (t.me/dsns_telegram)

За їх даними, в результаті ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС та поранено ще двох людей, з них одна жінка фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано. Техніку знищено.

"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", - наголосили в службі.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення.

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Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяДонецька область