У Херсонській області на російській міні підірвалися двоє чоловіків

"У селі Нова Камʼянка Бериславського району на російській міні підірвались два чоловіки віком 30 і 26 років. З травмами кінцівок їх шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок удару поранення отримала одна людина. З травмою грудної клітини її доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора Херсон та область 39 разів потрапили під обстріл з боку окупантів. Внаслідок атак троє людей загинули, четверо отримали поранення, серед них 15-літній підліток.

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