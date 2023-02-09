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У Херсонській області на російській міні підірвалися двоє чоловіків

Фото: у Херсонській області сьогодні двоє чоловіків підірвалися на міні (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє жителів Херсонської області сьогодні, 9 лютого, підірвалися на російській міні. Чоловіки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У селі Нова Камʼянка Бериславського району на російській міні підірвались два чоловіки віком 30 і 26 років. З травмами кінцівок їх шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок удару поранення отримала одна людина. З травмою грудної клітини її доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора Херсон та область 39 разів потрапили під обстріл з боку окупантів. Внаслідок атак троє людей загинули, четверо отримали поранення, серед них 15-літній підліток.

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