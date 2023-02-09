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В Херсонской области на российской мине подорвались двое мужчин

Фото: в Херсонской области сегодня двое мужчин подорвались на мине (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Двое жителей Херсонской области сегодня, 9 февраля, подорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В селе Новая Каменка Бериславского района на российской мине подорвались двое мужчин в возрасте 30 и 26 лет. С травмами конечностей их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате удара ранения получил один человек. С травмой грудной клетки его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, вчера Херсон и область 39 раз попали под обстрелы со стороны оккупантов. В результате атак три человека погибли, четверо получили ранения, среди них 15-летний подросток.

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