У Херсонській області російська міна вибухнула у руках чоловіка

Інцидент сталася у селі Іщенка. Зазначається, що 25-річний житель Херсонської області у полі збирав російські протипіхотні міни "Лепестки". Одна з них здетонувала у нього в руках.

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Пізніше чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.

Жителів Херсонської області закликають не чіпати вибухонебезпечні предмети.

"Якщо ви побачили міну, не чіпайте її! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцейських, зателефонувавши за номерами 101 або 102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.

Також 22 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні.

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