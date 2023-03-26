В Херсонской области российская мина взорвалась в руках мужчины

Инцидент произошел в селе Ищенка. Отмечается, что 25-летний житель Херсонской области в поле собирал российские противопехотные мины "Лепесток". Одна из них сдетонировала у него в руках.

С ранениями обеих верхних конечностей и живота его госпитализировали в ближайшее медучреждение. Позже мужчину планируют перевести в Кривой Рог.

Жителей Херсонской области призывают не трогать взрывоопасные предметы.

"Если вы увидели мину, не трогайте ее! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателей или полицейских, позвонив по номерам 101 или 102", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой вблизи детской площадки.

Также 22 марта стало известно, что в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.