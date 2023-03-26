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В Херсонской области российская мина взорвалась в руках мужчины

Фото: житель Херсонской области подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Российский "Лепесток" взорвался в руках мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Инцидент произошел в селе Ищенка. Отмечается, что 25-летний житель Херсонской области в поле собирал российские противопехотные мины "Лепесток". Одна из них сдетонировала у него в руках.

С ранениями обеих верхних конечностей и живота его госпитализировали в ближайшее медучреждение. Позже мужчину планируют перевести в Кривой Рог.

Жителей Херсонской области призывают не трогать взрывоопасные предметы.

"Если вы увидели мину, не трогайте ее! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателей или полицейских, позвонив по номерам 101 или 102", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой вблизи детской площадки.

Также 22 марта стало известно, что в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

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